Recenze: Prokecat se k vrahovi. Detektivka s Ivanem Trojanem vás uspí

Seriálový hit Případy 1. oddělení byl vesměs chválen za autentickou prezentaci policejní práce. V ohlasech ale zaznívaly i výtky: Ženské postavy jsou jednorozměrné, dialogy natahované, přehrávání Ondřeje Vetchého nesnesitelné. Nelze říct, že by si autoři seriálu, novinář Jan Malinda a bývalý šéf pražské mordparty Josef Mareš, vzali kritiku k srdci. V jejich nové minisérii Docent, kterou vymysleli speciálně pro režiséra Jiřího Stracha, jsou všechny vypsané slabiny zveličené až k parodii. Zábava to ale není.

Docentovo místo na policejní akademii bylo zrušeno. Do civilu odejít nechce. Zklamal by tím svého otce (Alois Švehlík), policejního veterána. Jejich rozpačitý vztah by příběhu zřejmě měl dodat serióznost a emoční hloubku. Nedodává. Vážnost série i vyšetřovaných zločinů konstantně nabourávají komediální vsuvky, vklad režiséra. Střet dvou odlišných tvůrčích přístupů má podobný efekt, jako kdybyste na funus pozvali klauna na jednokolce.

Prvočinitelem dramatu v Docentovi není akce, což nás s ohledem na akční scény připomínající levnější epizodu Kobry 11 nemusí mrzet, ale dialogy. Dlouhé, nezáživné dialogy. Nedělejme si iluze, že by policejní práce vypadala reálně jinak, málokdo to ví líp než Mareš, ale i povídání lze napsat a zrežírovat tak, aby nešlo jen o sběr dat bez přidané hodnoty. Viz třeba seriál Mindhunter o počátcích psychologického profilování v USA: co rozhovor, to příklad hereckého, scenáristického a režijního mistrovství.