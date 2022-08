Tipy na knihy k vodě: Romance z vrcholků hor a horor z Islandu

Bragi a Bergljót jsou zrovna s tátou na chatě na poloostrově Snæfellsnes, když se to stane. Rádio nefunguje, telefon také ne. Lidé ve vsi najednou hromadně zvracejí a kolabují. A pak, když se rodina vydává z úkrytu na průzkum, nachází po místních pouze krvavé stopy. Ano, Krvavá zima je žánrovka, horor ze zasněženého Islandu. Co jiného taky v létě číst? Tahle kniha má navíc velikou výhodu. Hildur Knútsdóttir píše knihy pro dospívající čtenáře, které ovšem zabaví i jejich rodiče. Přibalte Krvavou zimu dceři. Teenagerská melancholie a řešení vztahů uprostřed apokalyptické krize ji určitě budou bavit. Knútsdóttir má v sobě něco z citlivosti a pozorovacího talentu Petry Soukupové, jen s trochou krvavých stop v bílém sněhu.

Povídky jsou prý neoblíbený žánr. Texty Ondřeje Škrabala v člověku ale mohou zanechat myšlenkový štěp, něco, nad čím se přemýšlí dlouho po poslední větě povídky. V titulním textu Škrabalovy knihy se státní zástupce vydává k billboardu u dálnice, tedy na místo, kde by už dávno reklamní tabule stát neměly. Jak těžké je přiblížit se spravedlnosti? A pokroku? „Pokud si člověk počká, pokrok se nakonec dostaví sám od sebe,“ myslí si státní zástupce, který spravedlnost nachází v přírodních jevech. Na prozaickém debutu básníka Ondřeje Škrabala je mimo jiné sympatické, že je útlý, takže se vejde do každého batohu i na ten nejminimalističtější čundr. Ale díky drobnému písmu se vám jistě nestane, že budete mít dočteno ještě před návratem domů.

Co pociťuje člověk, který se ocitl na hranici možného? Který se dostal na pomyslný konec světa, protože dál už lidský rozum nedosahuje? Samozřejmě, že strašlivou závrať. Román Benjamína Labatuta (narozen v Nizozemsku, žije v Jižní Americe) vypráví příběhy zásadních vědeckých objevů, momenty závratě, které změnily celé lidstvo. Kniha, jež se v originále jmenuje When We Cease to Understand the World, sklidila po svém vydání skvělé ohlasy a byla nominována na cenu International Booker Prize. Ideální čtení pro někoho, kdo přes léto nepotřebuje jen odpočívat, ale má chuť vyrazit na výlet za hranice lidské fantazie.