Velký film o malém muži. Scottův Napoleon má povahu slabocha

Pokud ale bylo záměrem ponížit Napoleona ještě víc než jak se to povedlo vévodovi z Wellingtonu a nejmenované švédské kapele, můžeme se ptát, jestli by nestačilo vybrat menší úsek jeho života. Film se nenasytně rozbíhá do příliš mnoha stran. Je zároveň historickou freskou, intimním dramatem i potměšilou demontáží napoleonského mýtu. Ucelenější pojetí snad nabídne režisérský sestřih, který by se měl objevit na Apple TV+.