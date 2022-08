Zničit patriarchát z hřbetu draka. Prequel Hry o trůny sází na současné téma

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Hra o trůny, natočená podle románové série George R. R. Martina Píseň ledu a ohně, se stala největším fantasy fenoménem poslední dekády a navzdory nespokojenosti fanoušků s finálním vyústěním si vysokou sledovanost udržela až do konce. Tvůrci aktuálního Rodu draka, který je založen na Martinově knize Oheň a krev a odehrává se dvě stě let před událostmi populárního seriálu, jsou si této kritiky dobře vědomi. Proto se hned v úvodní epizodě vrací ke kořenům a snaží se fanouškům nabídnout to, co je k hitu z produkce HBO původně přitáhlo: syrovost a uvěřitelnost, jež zahrnuje odhalená ňadra, usekané končetiny, rozdrcené hlavy a intrikami protkaný boj o moc, v němž se nikomu nedá věřit ani fandit. Místy se o to snaží dokonce tolik, že to působí, jako by si mechanicky odškrtávali povinné položky z receptu na úspěch. Vyčítat jim to by ale bylo předčasné.

Rod draka má totiž v mnoha ohledech odlišnou, těžší výchozí pozici, než měla před více než deseti lety Hra o trůny. Je sice rovněž založen na literární předloze, zatímco ale Píseň ledu a ohně byla (a stále je) ze značné části nedokončená, u Ohně a krve, jež kronikovým způsobem mapuje historii Targaryenů, je to jinak. Příběh princezny Rhaenyry, jenž je základním stavebním kamenem aktuálního televizního počinu, je čtenářům znám až do konce. Celou její story, která tvoří pouze část Ohně a krve, Martin detailně rozpracoval v novele Princezna a královna. Kdokoliv může velmi snadno zjistit nejen to, jak to dopadne, ale i jak to bude přesně probíhat.

Ryan Condal, který Rod draka ve spolupráci s Martinem vytvářel, a Miguel Sapochnik, jenž v seriálu figuruje jako showrunner a jeden z režisérů, tak nemohou pracovat s tím, co tvůrcům Hry o trůny dlouho hrálo do karet – s motivem překvapení a často zcela nepředvídatelným vývojem událostí. Hra o trůny se navíc objevila v době, kdy se Netflix teprve rozjížděl, Prime Video fungovalo hlavně jako distribuční kanál bez vlastní tvorby a Disney+ ještě ani neexistoval. Z hlediska žánru, komplexnosti příběhu a posléze i formy Hra o trůny v době největší slávy prakticky neměla konkurenci – Rod draka oproti tomu může snadno zapadnout nejen v tučné nabídce streamovacích platforem, ale zejména ve stínu očekávaných Prstenů moci z produkce Amazonu, které budou mít premiéru na začátku září.

Hrát hru o diváky v tak konkurenčním prostředí se zcela novými postavami a předem rozdanými kartami by nešlo jen se sázkou na osvědčené triky, jež kdysi fungovaly. Condal a Sapochnik se proto rozhodli vsadit na ty motivy z předlohy, které jsou aktuální a rezonují i v současné společnosti. Jedním z nich je boj o moc, jejž dvě znesvářené, silné hrdinky svádí nejen mezi sebou, ale také uprostřed patriarchálního světa, který raději zničí sám sebe, než aby na Železném trůně viděl ženu. „Záměrem nebylo cíleně vytvořit show s takovým tématem – spíše jsme si v jeden moment uvědomili, že to je hlavní sdělení předlohy, se kterou pracujeme,“ uvedl Sapochnik v rozhovoru pro The Hollywood Reporter s tím, že chtěl částečně reagovat na kritiku, kterou ohledně uchopení ženských postav schytala právě Hra o trůny.

Ze stejného důvodu se tvůrci Rodu draka rozhodli přistupovat jinak než jejich předchůdci také k zobrazování sexualizovaného násilí, jež je nedílnou součástí Martinem vytvořeného světa, silně vycházejícího ze středověkých poměrů a reálií. Dalším silným motivem je pak úloha plození a rození dědiců. V jednom z prvních dialogů mezi dvěma ženskými postavami v úvodní epizodě zazní, že porodní lůžko je bojištěm žen, což ve spojení s dalšími scénami poměrně jasně nastavuje směr, kterým se Rod draka bude v uchopování tohoto tématu ubírat. V první řadě seriálu, v níž diváky čeká několik skoků v čase, se má objevit mnoho různých perspektiv nahlížení na porod i samotné mateřství.