Časté užívání antibiotik nás může zabít, varuje lékař. Řešení je jednoduché

Antibiotika jsou u nás nadužívaná zejména v primární péči, tedy v ordinacích praktických lékařů. Přitom zrovna zde by se dalo o jejich užívání více spekulovat, protože pokud je člověk v ambulantní péči, tak většina infekcí nepatří mezi život ohrožující. „Nechci to samozřejmě bagatelizovat – i zde je třeba obezřetnosti a i zde může dojít ke komplikacím,“ dodává lékař.

Důležitou roli hrají také jednotlivé druhy antibiotik. WHO označila takové, které jsou „ekologické“, to znamená, že pro tělo je mnohem těžší si na ně vytvořit rezistenci. Právě ty by měli lékaři předepisovat primárně. Další možností, která by mohla pomoci, je odložená preskripce.