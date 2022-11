Odborníci rozluštili záhadu tajemného prstenu na rakvi Petra Voka z Rožmberka

Uběhlo přes sto let, než v roce 2009 výzkumníci zavedli do hrobky sondu a průzkumem zjistili, že v ní jsou skutečně uloženy ostatky Rožmberků. Badatelé ze spolku Naše historie zkoumali uzavřenou hrobku pouze pomocí sond i kamer. Zjistili například, že Petr Vok z Rožmberka leží v zaletované cínové rakvi. Během výzkumu se na ní objevil neznámý prsten a badatelé nakonec zjistili, jak k tomu došlo.

V roce 2009 jsme ji našli a tehdejší technikou pořídili kamerový záznam. Znovu jsme se vrátili v roce 2011. Tehdy jsme chtěli udělat výzkum, k jakým změnám v nepřístupném a hermeticky uzavřeném objektu za dva roky došlo. Museli jsme ale od toho upustit, protože kvalita videozáznamu z roku 2009 to neumožnila. Znovu jsme se tedy do hrobky podívali loni.

...nebylo to tak jednoduché. Prsten jsme objevili úplnou náhodou při výzkumu v roce 2011. Bylo to k večeru, výzkum už pomalu končil, když jsme si všimli zlatého prstenu. Bylo velmi podivné, že se dámský prsten objevil právě na víku rakve Petra Voka.

Vyloučili jsme možnost, že někdo prsten na rakev položil bezprostředně po smrti Petra Voka, i druhou možnost, že by ho někdo do hrobky vnesl při krátkém průzkumu, respektive nahlédnutí v roce 1902. Z videozáznamu, pořízeného v roce 2009, jsme totiž zjistili, že v roce 2009 tam žádný prsten nebyl.

Jak se tedy mohl během dvou let na rakev dostat?

Zpočátku to skutečně vypadalo jako nevysvětlitelná záhada, ale jen do chvíle, kdy se potvrdilo, že vedle rakve Petra Voka a o něco výše je rakev s ostatky jeho manželky Kateřiny z Ludanic. Rakev Kateřiny je dřevěná a mezi roky 2009 a 2011 došlo k destrukci boku rakve. Prsten při té příležitosti vypadl a shodou šťastných náhod neskončil na zemi, ale zůstal ležet na víku rakve.

Celý průzkum rožmberské hrobky nelze vnímat jako kontinuální záležitost. V součtu jsme tam za 12 let strávili deset dní. V roce 2021 bylo deset let od posledního průzkumu a byla to vhodná příležitost vrátit se k původnímu úmyslu zmapovat postup rozkladných procesů v hrobce. Zjistili jsme, že změny jsou minimální, a při té příležitosti jsme naskenovali i samotný prsten, což nám umožnilo určit i jeho původ a účel.