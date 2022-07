Jak chutná Krakov. Město, ve kterém vymysleli burger

Nádherné historické centrum, Královský hrad s působivou katedrálou Wawel i nedaleký unikát v podobě solného dolu Velička, to jsou hlavní trumfy Krakova, který patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím Evropy. V samotném Polsku nemá konkurenci ani v hlavním městě Varšavě.

A co tu máme dál? Na Rynku doporučíme také podnik Szara (tentokrát bez husy), který má na svém seznamu Michelin. Velkým hitem jsou telecí žebra na másle a citronu, chřest s krevetami či lahodné mušle sv. Jakuba. Fantastickou atmosféru dotvářejí ručně malované gotické fresky.

Za polskou klasikou se vypravte do restaurace Wesele (v překladu svatební hostina) a ochutnejte třeba bigos připravený z masa divokého prasete.

Než se přesuneme do hipsterské Kazimierze, která jako magnet přitahuje mladé turisty ze všech koutů světa, zastavme se ještě u jedné kulinární kuriozity. V ulicích starého města se v době středověku zrodil pokrm zvaný maczanka krakowska, který byl podáván jako street food, tedy jídlo určené k okamžité konzumaci přímo na ulici. Zajímavý je ovšem obsah tohoto pokrmu – jde o šťavnaté pečené vepřové v housce s cibulovou omáčkou. Poláci dodnes věří, že právě tento pokrm je pramátí všech burgerů. Vymlouvat jim to nebudeme.

Tak a teď už rychle na místo, které proslavil legendární snímek Stevena Spielgerga Schindlerův seznam. Po jeho uvedení do kin se do zanedbané čtvrti plné chátrajících domů začala stěhovat umělecká bohéma, takže se o pár let později proměnila v turistický klenot s naprosto úchvatnou atmosférou.