Marie Antoinetta prý zešedivěla přes noc. Je to ale vůbec možné?

Zažila to nejen Marie Antoinetta, která byla popravena po devítiměsíčním vězení. Stříbřitou pokrývkou hlavy byla obdařena i vdavekchtivá mladá dívka ve filmovém zpracování balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena, která strávila noc v umrlčí světnici. Existuje ale skutečně něco jako syndrom Marie Antoinetty, kdy člověk zešediví přes noc?

„Dohledala jsem to v našich knihách a učebnicích. A protože to je popisováno velice věrohodně, uznává se, že to tak být může. Předpoklad je ale spíše ten, že Marie Antoinetta nějaké šedé vlasy už měla, z toho stresu jí vypadaly tmavé vlasy, takže došlo k rychlé alopecii, což možné je,“ vysvětluje dermatoložka Jitka Chaloupecká.