Máte hnědé oči? Nechte se kolem 40 let vyšetřit kvůli zelenému zákalu

Představte si, že byste v práci celý den dělali dřepy. Připadá vám to divné, nepřirozené? Jenže podobné úsilí musí vynakládat každý den naše oční svalstvo, které nutíme neustále zaostřovat. Vede to k tomu, že zrak se rychleji unavuje a v průběhu let se horší.