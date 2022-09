Křečové žíly nepodceňujte, mohou vést až k život ohrožujícímu stavu

Největší novinkou je pak lepení křečových žil, které se provádí od roku 2017 i v České republice. Zjednodušeně řečeno se žíla zalepí, aby jí dále neproudila krev. To se dělá po kapkách speciálním katetrem. Pokud by se vám líbilo nechat si, zjednodušeně řečeno, zalepit žílu, možná budete zklamaní. To, jaká metoda léčby bude zvolena, si vybírá lékař dle toho, co je pro daného pacienta nejlepší.