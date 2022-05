MUDr.ování: Vbočené palce a kladívkové prsty se netýkají jen žen

Lodičky a baleríny mají zcela nezpochybnitelně vbočené palce a kladívkové prsty na svědomí. U mužů mají podobný dopad špičaté boty. Jenže jak si vysvětlit, že nápadně vystouplý kloub u palce trápí i ty, kteří lodičky a jim podobné boty nikdy neměli na nohou?

„Vliv na to má genetika. A nemusí se to týkat jen prstů a toho, že babička tento problém měla. Většinou je to od kyčlí,“ vysvětluje Vendula Nováková, podoložka z kliniky VO2MAX. Pokud jsou kyčle málo mobilní, člověk to neřeší a celý život chodí v tomto špatném stereotypu, s věkem se mohou objevit právě problémy s vbočenými palci či kladívkovými prsty.

Ačkoli pro mnohé je důležité estetické hledisko, mnohem podstatnější je, že je to velice bolestivá záležitost, která dokáže běžný život hodně znepříjemnit.

Vendula Nováková Absolventka studijního program Specializace ve zdravotnictví – obor fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pokračuje v navazujícím studiu na FTVS oborem Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Pracuje jako fyzioterapeutka na klinice VO2MAX, kterou založila olympijská medailistka, lyžařka Šárka Strachová.

Jedním z řešení tohoto zdravotního problému, které se nejčastěji uvádí, je operace. Vendula Nováková to ale považuje za krajní postup a raději se snaží problém napravit neinvazivně. Slouží k tomu cvičení, a to nejen postižených prstů, ale právě třeba kolenou či kyčlí. Často se také prodávají nejrůznější „narovnávače“, které slibují takřka instantní řešení.

„Myslím, že je to dobrá věc, ale je to spíše nějaké pasivní narovnávání. Je dobré to předem zkonzultovat s odborníkem, aby se to narovnalo tam, kam chceme,“ vysvětluje Nováková. Dodává, že bez přidaného cvičení nebude výsledek zřejmě dlouhodobý.

Znamená to tedy, že by člověk měl vyhodit všechny špičaté boty a lodičky? To by bylo extrémní řešení, lepší je kombinovat kontroverzní obuv se zdravějšími botami. Které to jsou, vysvětluje podoložka Vendula Nováková v novém dílu podcatu MUDr.ování.

Kromě toho se v něm dozvíte, jestli jsou barefooty opravdu spásou pro nohy, proč by měly děti chodit co nejdéle bosy a v čem jsou tak oblíbené baleríny špatné.