Dříve to byl strach, dnes naděje. Jak se proměnila sexuologie za 30 let

Někdy ale mohou být oba dva partneři zdraví, a přesto se dostanou do ordinace Luďka Fialy s tím, že nevědí, jak k tomu vytouženému dítěti dojít. „Jednou za mnou přišel pár, byli to silnější lidé, s tím, že by rádi měli sex. A já jim měl pomoci. Při anamnéze jsem zjistil, že jsou jedenáct let svoji a že ten klasický sex ještě neproběhl. Měli mezi sebou neskutečně krásný vztah, problém byl spíše mechanický,“ popisuje sexuolog, s čím vším se ve své praxi setkal.