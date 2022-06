Neuropatolog František Koukolík: Bez drbů by společnost nemohla fungovat

Drbání ale není jen jedno, liší se právě třeba na vesnici a v korporátu. „Pokud žil někdo z nás na vsi, zná strukturu drbů od ročníků nejmladších po ty nejstarší. V korporaci je to závažnější, tam jde o koherenci nebo naopak rozpad skupiny a postup na sociálním žebříčku,“ vysvětluje rozdíl Koukolík. I z toho důvodu by měl být člověk opatrný v tom, co a komu o sobě říká. Tedy vypouštět informace s vědomím, že vše může být použito proti vám. Opatrný by měl být člověk, i pokud jde o přijímání drbů. „Ten, kdo moc poslouchá drby, si může v duši udělat pavlač nebo koncentrák,“ varuje neuropatolog.