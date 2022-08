S kazem někdy zatočí i správné čištění zubů, říká stomatoložka

Podceňovat čištění zubů se nevyplácí. To vám určitě říkali rodiče, když jste byli malí, a potvrdí vám to i stomatolog. Pravidelným čištěním zubů se totiž chráníte před kazy, respektive před jejich rozvíjením se.

„Kaz je dynamická věc. Představte si, že máte na zubu vrstvičku plaku, který vám z něj vytahuje minerály. A když zuby vyčistíte, ty minerály se do zubů zase vrátí,“ vysvětluje mechanismus stomatoložka Kamila Cmíralová z Dental Office H33. Tedy kyselina minerály vytáhne, ale když jsou zuby čisté, zase se do něj vrátí. Když vytahování minerálů převáží, postoupí to do hlubších vrstev a vznikne kaz.