Žádný vzor pro děti. „Otec žárovky“ se choval jako podlý manipulátor

Učebnicový obrázek „vynálezce žárovky“ to právě není. Thomas Alva Edison se ve „válce proudů“ ukázal jako podlý intrikán a bezcitný manipulátor usilující o co největší zisky.

Pro čtenáře, kteří nemají (elektro)technické vzdělání – autor tohoto textu nasazuje laťku podle sebe – je třeba sdělit jen to nejnutnější: Šlo o to, zda se komerčně prosadí stejnosměrný, nebo střídavý proud. Edison prosazoval stejnosměrný proud (DC – direct current). Jeho hlavní konkurent, Goerge Westinghouse střídavý proud (AC – alternating current).

Lstivý Edison nejprve nabídku na spolupráci na vývoji elektrického křesla odmítl s tím, že je odpůrcem trestu smrti. Později si to ale rozmyslel: elektrické křeslo napájené střídavým proudem se mohlo stát dalším argumentem proti Westinghouseovi – jeho proud je životu nebezpečný.

Válka proudů byla nemilosrdná. Kluci z New Jersey dostávali zaplaceno, aby experimentátorům vodili toulavé psy. A Harold Brown je pak s pomocí Edisonovy společnosti zabíjel střídavým proudem.

Traduje se, že v rámci „války proudů“ Edison zabil i slona. Je to pravda jen částečně. Edison slona skutečně zabil, ale bylo to v roce 1903, kdy už válku jasně prohrál. Navíc cirkusová slonice Topsy byla stejně odsouzena k smrti, protože zabila několik ošetřovatelů.

Poprava slona byla tedy spíš už jen taková Edisonova libůstka, aby publiku ukázal, co všechno ta elektřina umí.

Už dávno předtím se osvědčila jako popravčí nástroj. První poprava na elektrickém křesle proběhla 6. srpna 1890 ve státě New York. Odsouzeným byl William Kemmler, který zabil sekerou svoji partnerku.

Edison, ještě donedávna zapřisáhlý odpůrce trestu smrti, řekl: „ Popravovat zločince elektřinou je dobrá myšlenka. Je to tak rychlé, že ani příliš netrpí.“

Byl také alkoholik. Vydělal dost peněz na to, aby si koupil koně a vozík a v rámci opileckých sázek se snažil přeskočit více než dvoumetrový plot. Zničil vozík.

29. března 1889 se probudil po opileckém flámu a obvinil partnerku, že ho chce okrást a utéct s jejich společným přítelem. Po konci hádky odešel do stodoly, vzal si tam sekeru a partnerku zabil. Pak to šel oznámit sousedům.

6. srpna 1890 ráno přivedl strážný Kemmlera do popravčí místnosti. Kemmler měl na sobě elegantní oblek, vyleštěné boty, působil dojmem gentlemana.

Oslovil přítomné : „Přeji vám vše dobré na tomto světě. Myslím, že já odcházím na dobré místo. Noviny napsaly spoustu věcí, které byly jinak. To je vše, co jsem chtěl říct.“

Zdánlivě konvenční společenské setkání se ale záhy změnilo v odporné drama. Do Kemmlerova těla byl na 17 sekund puštěn proud. Zdálo se, že vše proběhlo podle plánu. Alfred Southwick si akci pochvaloval: „Je to výsledek deseti let práce a bádání. Žijeme dnes v rozvinutější civilizaci.“