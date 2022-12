Ztracený zvyk z Krušných hor. Štědrovečerní večeře bývala opravdu štědrá

Bohužel, po druhé světové válce začala tato výjimečná kulinární tradice upadat. Z české strany hor kvůli odsunu německého obyvatelstva zmizela úplně a upadla do zapomnění. Nedařilo se jí ani v „demokratickém“ Německu, kde byly podobné zvyky považované za tmářství a postupně se vytrácely.

V mnoha rodinách se naštěstí tradiční zvyk udržel, přečkal čtyřicet let komunistického experimentu a od devadesátých let se začal znovu dostávat na výsluní. Dnes se obyvatelé krušnohorského regionu opět ke své štědrovečerní „devítce“ zvané Neinerlaa s radostí a hrdostí hlásí.

Jak „devítka“ vlastně vznikla, nevíme. Etnografové soudí, že na chody bohatá večeře měla původ v trojnásobku trojky, která byla považovaná za šťastné číslo, takže tři krát tři chodů mělo přinést chudým havířům třikrát více štěstí do dalšího roku. Současně ovšem zahrnuje také křesťanskou symboliku, neboť znamená ztrojení Nejsvětější Trojice: Otce, Syna a Ducha svatého.

„I když se rituály a příprava jídel liší, dvě věci zůstávají pro všechny rodiny stejné. Neinerlaa patří na stůl pouze na Štědrý večer. A stejně tak je důležitý čas zahájení večeře, neboť by měla začít v okamžiku, kdy hodiny odbijí 18. hodinu. Tradice je zakořeněna v mnoha rodinách po celé generace a málokoho by napadlo ji nějak narušovat,“ vysvětluje Claudia Brödner z tiskového oddělení Tourismusverband Erzgebirge e.V. s tím, že devět pokrmů symbolizuje devět přání do nového roku.