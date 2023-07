Co je nového v ulici naše? Takhle se spolu nedomluvíme

V dokumentech typu úřední hlášení to může mít jistou, částečnou logiku: Jde o to, aby místní název byl stoprocentně jednoznačný a byl srozumitelný všem, tedy například i cizincům, kteří dobře neovládají češtinu. Tenhle účel by mohlo skloňování narušit, i když rozdíl mezi „v Zámecké ulici“ vs. „v ulici Zámecká“ je subtilní. Ale dobře, když jde třeba o to, že nepoteče voda, je informace samotná věru přednější než její jazykové balení.