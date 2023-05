Dělat chyby, to je slast. Chvála zkomolenin

Milí čtenáři, minulý týden jsme v Šuplíku o zkratkách zapomněli jednu opravdu důležitou: totiž ÚHOS, známý také jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Nejde o to, že je to ústřední orgán státní správy z Brna. Nás zajímá ta zkratka samotná, protože, jak možná ti nejpozornější z vás postřehli, je špatně. Ale co to vlastně znamená, „špatně“? A co je na tom špatného, mluvit špatně?