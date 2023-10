Glosa: Malé radosti v době stamiliardové

Ještě před takovými pěti lety by těžko někoho napadlo hledět s optimismem na údaj, podle nějž bylo hospodaření státu na konci září 181 miliard korun v minusu. V roce 2023 se ovšem taková věc skutečně děje.

Dozvídáme se například, že saldo státního rozpočtu je už čtvrtý měsíc v řadě kladné, tedy že čtvrtý měsíc v řadě do státní pokladny víc přišlo, než z ní odešlo. Dále čteme, že je hezké vidět, jak roste inkaso z firemní příjmové daně, což svědčí o solidních ziscích českých firem v minulém roce. A v neposlední řadě jsou opatrné optimistické komentáře vedené skutečností, že vládní rozpočtový cíl se objevil na obzoru. Kabinetu Petra Fialy se možná podaří udržet rozpočtový deficit kolem plánovaných 295 miliard, takže velikost sekyry ve státních účtech sice bude pořád dvanácticiferná, ale poprvé od roku 2020 by nemusela začínat trojkou. I to se dnes dá prezentovat jako úspěch.