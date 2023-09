Komentář: Fiala stahuje kalhoty moc brzy. Spoluúčast není tabu

Není úplně obvyklé, aby premiér vystupoval s 20minutovým projevem na odborné konferenci věnované zdravotnictví, ale stalo se. Mohli bychom to na první pohled brát jako pozitivní signál naznačující, že v žebříčku priorit kabinetu Petra Fialy se zdravotnictví posouvá vzhůru.

To by byl ale velmi silně optimistický pohled. Pravděpodobnější přece jenom je, že premiér chtěl na odborném fóru tak trochu z povinnosti ukázat, že vnímá naléhavost dvou akutních bolestí českého zdravotnictví (léky a přesčasy), které vytvářejí poměrně silný a nepříjemný politický tlak na jeho vládu.

Kromě toho se ale přece jen po dotazu z publika pustil i na tenčí led a dopustil se takříkajíc systémového politického stanoviska. To když řekl, že jeho vláda nehodlá zvyšovat spoluúčast pacientů. „Jsem z politické strany, která se pokusila tuto situaci před mnoha lety změnit a těžce za to zaplatila. Nebudeme dělat stejnou chybu ve chvíli, kdy pro to není společenská podpora,“ prohlásil s odkazem na takzvanou Julínkovu reformu z roku 2007 premiér Fiala.