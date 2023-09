Energie musí mít pod palcem stát, říká vyděšeným lidem Fiala. Vážně, a proč?

ČEPS by měl také už brzy dostat od vlády pokyn k nákupu páteřního plynovodního potrubí NET4GAS, zbudovaného za komunismu a pak za Zemanovy vlády v roce 2001 prodaného německým plynařským firmám. Háček je v tom, že dnes jde o vysoce zadlužený podnik, jehož dřívější podnikání nemá perspektivu. Donedávna stálo na tranzitu velkého množství plynu – daleko nad rámec tuzemské spotřeby – z Ruska do Německa. S tím je nyní konec a NET4GAS bez těchto zakázek nemá způsob, jak své dluhy do budoucna splácet. Zdejší vládní činitelé mluví o riziku insolvence a chaosu, proto nabízejí německým vlastníkům de facto státní oddlužení a výkup. S vidinou, že celou akci půjde obyvatelstvu prodat jako zodpovědný a strategický nákup, po němž potrubí skončí zpátky v bezpečných rukách státu. Tak to funguje leckde po Evropě. Ale leckde také ne. Třeba německé privátní plynovody běží také bez potíží díky tomu, že stát zvládá tento přirozený monopol dobře hlídat. O koupi NET4GAS měl zájem Daniel Křetínský, jehož firmy provozují stejnou síť na Slovensku. Pokud se hladový miliardář nejevil Fialově vládě jako spolehlivý partner, bylo by dobré říct to nahlas a dopovědět proč.