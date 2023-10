Plýtvání abecedou musí skončit. Místo písmen nastupují číslice

Jazyková ekonomie neboli umění vymáčknout se co nejstručněji sice řádí hlavně v mluveném slově. Spousta lidí například, i když zdraví úplně cizí lidi a ne kamarády v hospodě, místo „dobrý den“ houkne „dobrej“, protože ušetří 1 slovo, a to se počítá.

Šetření, jazykové škrty, se ale čím dál víc prosazují také při psaní. Teď nemyslím chatovací a jiné zkratky, to je stará vesta. Nový trend jsou číslovky. Totiž číslice.

Úspora znaků v součtu znamená také nějaký ten bajt paměti, víc místa v layoutu, méně úhozů do chudáka klávesnice i méně opotřebovávajících pohybů klouby, šlachami a svaly na píšících rukou.

Číslice. Dlouho jsem tuhle – ale ona to vlastně není móda, spíš životní nutnost – pozoroval s nelibostí. Milí kolegové od pera, říkal jsem si, pojďme se společně prát se životem, jaký je, a proto nepišme třeba „soud uložil 2 provozovatelům autoškol podmínky a peněžité tresty“ nebo „teplotní rekordy padly na 3 stanicích“. Pak si to lidé přečtou a začnou to dělat také.