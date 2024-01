Šuplík: O přijetí eura rozhodne tajné maastrichtské kritérium

Málo se to ví, ale takzvaná maastrichtská kritéria mají svůj tajný dodatek, a ten zní: podmínkou pro přijetí státu do eurozóny je osvojení společné měny příslušným národním jazykem. Ve skutečnosti to není tajná, ale naopak ta nejhlavnější podmínka, z pohledu Šuplíku tedy rozhodně. Vítejte zpět, milí čtenáři!