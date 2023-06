Takhle to brzy dopadne: „Úředníci? Nechci ani jednoho!“

„Snižujeme počty úředníků,“ holedbá se ministr Vlastimil Válek na nejnovějším billboardu TOP 09, a to je ta chvíle, kdy je potřeba říct: Dost! Hon na úředníky, což jsou lidské bytosti, které tu dosud spokojeně žijí mezi námi, je potřeba zastavit. Ne o nich mluvit, jako by šlo o stavy lesní zvěře.

Úředníci (a úřednice, které generické maskulinum samozřejmě zahrnuje) se poslední dobou stali něčím na způsob veřejného nepřítele. Tón udávají právě politici: slibuje to – a ukáže se, že prakticky nikdy nesplní – každá vláda a každá partaj. Ale teď, jak se řeklo, že se má šetřit, nastalo úplné třeštění: méně úředníků! Koncentrace negativních konotací slova úředník dosáhla toxických hodnot.

Je to nebezpečná, ale taky absurdní situace. Co si má pomyslet náš spoluobčan-úředník, když jde kolem toho Válkova billboardu? Radovat se? Bát? Stydět se? Volit TOP 09? Vystřelit se pro jistotu na Mars, protože získá dojem, že tam úředníci budou ve větším bezpečí než v Praze-Nuslích?

Zadržte. Úředník, ať už si pod tím slovem představíme cokoli a ať už se úředníků politici dopočítávají jakýmikoli tabulkami, je důležité a užitečné povolání. Jestli jich bude méně, neznamená to pro kvalitu života v zemi samo o sobě nic dobrého, ani zlého, to bychom museli vědět víc. Je to jen volební slib. Koalice Spolu: „Počet úředníků klesne o 13 %“. Tečka.