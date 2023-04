Očím skryto: Hangár, kde rozeberou airbus do šroubků a zas ho složí zpátky

Na ploše je spousta náhradních dílů, boxy s nářadím nebo vyskládaná sedadla. Přes veškeré čisté prostředí, pořádek a nepochybně fungující systém by laik řekl, že tohle už přece nemůže dát nikdo dohromady. „Přesto budou všechny stroje brzy opět létat, dokonce již velmi brzy, o to se postarají tři stovky lidí zaměstnaných v provozu leteckých opraven na Ruzyni,“ říká technolog Jan Lebeda.

Každý výrobce dopravních letounů udává interval, v němž se musí něco zkontrolovat, prohlédnout nebo vyměnit. Jako všechno v letectví mají i předepsané zkoušky svůj anglický výraz – všeobecně se jim říká „checks“. Mají různé typy A-checků, C-checků a tak dále. Přímo na ploše se v rámci předletové přípravy dělá denní či týdenní prohlídka, ale ta skutečná maturita v životě letadla přijde po prvních 18 měsících ve službě, kdy se letoun zatáhne do servisního hangáru, vyndají se z něj sedadla a minimálně se zkontrolují všechny systémy.

Veškeré nářadí je číslované a evidované, nikde se nesmí nic zapomenout. Každý má své vlastní nářadí, které se každá den zkontroluje a o kontrole se zanese záznam. Stejně tak se evidují a kontrolují i věci, které se na danou revizi fasují z výdejny. Na konci revize musí sedět všechno do posledního bitu. „Když něco není, tak se hledá,“ popisuje Jan Lebeda a vysvětluje, že v letectví je všechno nářadí palcové. Jedinou výjimkou je metrický imbus, kterým se seřizuje přítlak ramínka stěračů na čelním skle v airbusech.

Práce letecké mechanika je o pečlivosti a důslednosti. „Všechno musí probíhat tak, aby se nikdo nedostal do stresu, protože pak by mohl udělat chybu,“ vysvětluje Jan Lebeda. Letecké mechaniky si na Ruzyni vyučují sami, ale i tak jde o velmi nedostatkovou profesi, protože je o ně zájem jak u domácích výrobců letadel u Aero Vodochody nebo u Aircraft Industries (bývalý Let Kunovice), tak u konkurenčních servisů, jako třeba v nejbližších Drážďanech. Mechanik s licencí, praxí a zkouškou na daný typ letadla si snadno dokáže najít práci prakticky kdekoli na světě, což nemůže říct jen tak někdo.