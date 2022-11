Zachraňují lidi z osvobozených obcí. Novinář natočil evakuaci v Luhansku

„Dnes jsme se s dobrovolníky vydali na nedávno osvobozené území v Luhanské oblasti. Pokusí se odtud evakuovat zdejší civilisty. Ti se tam totiž dostali do pasti. Jsou teď přímo uprostřed bojů. Je to tu hodně nebezpečné a neustále se tu střílí,“ popisuje situaci v reportáži novinář Rádia Svobodná Evropa Marjan Kušnir.

„Můj dům shořel. Bydlíme teď u sousedů,“ říká dobrovolnici jeden z místních obyvatel. „Já vím, přišli jsme sem pro vás,“ vysvětluje mu dobrovolnice Olha. „Přišli jste pro nás? My nemáme kam jít,“ reaguje muž.

Evakuovaní obyvatelé jsou odváženi nejdříve do Slovjansku a poté budou posíláni do náhradního ubytování v Ternopilské a ve Lvovské oblasti.

„Je to hrozné. Schovali jsme se ve sklepě. Neměli jsme tam vodu. Dali jsme tam seno, abychom to přečkali. Bylo to strašné. Celou noc jsme nespali,“ popisuje své zážitky žena, která s evakuací naopak souhlasí.