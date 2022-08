Video: „Nesmíte lajkovat nic proti Číně!“ Drsný rozkaz pro děti na castingu

Ve smlouvě o mlčenlivosti, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, je odstavec, kde se - v angličtině - píše: „Nebudete přímo ani nepřímo publikovat, přetiskovat, lajkovat, šířit výroky nebo mít takové chování, které je namířeno proti Čínské lidové republice a čínské vládě nebo proti sjednocení a jednotě čínského národa, nebo které poškozuje územní svrchovanost Čínské lidové republiky, nebo ohrožuje národní bezpečnost, nebo zraňuje národní cítění Čínské lidové republiky.“

Kdybych věděl, co podepisuji, neudělal bych to

Reportérka natáčela s matkou a jejím synem, kterému je víc než patnáct let, a proto byl na castingu sám. A smlouvu podepsal. Dostal ji v angličtině a nedočetl ji do konce. Jejich identitu chráníme, protože mají obavy z případných sankcí.

Chlapec na castingu nedostal ani kopii smlouvy, takže o tom, co přesně podepsal, se rodiče dozvěděli až později.

„Byl to normálně sprostý podvrh dětem. Nikdo nepředpokládal, že si v angličtině budou číst celou smlouvu a že to vůbec stihnou. Takže to beru jako strašný podvod,“ domnívá se matka dětského herce a dodává: „Samozřejmě je to naprosto nemorální, naprosto sprosté, nehorázné.“

Když se její syn dozvěděl, že smlouva obsahuje i závazek, že nesmí veřejně nijak kritizovat komunistickou diktaturu v Číně, rozčílilo ho to: „Kdybych věděl, že to tam je, tak to v životě nepodepíšu.“

Mohlo by vás také zajímat Dopadem omezování lidských práv ze strany čínského komunistického režimu na sportovce při olympiádě se zabývalo lednové vydání Terénu. „Na olympiádu jedu, ale Čína mi vadí. Na závodech nás tam sledovaly drony“

„Bohužel trochu netradiční…“

Konkurz na dětskou roli v reklamě pořádala agentura Cast me. Její majitelka Margareta Abena nejprve slíbila rozhovor na kameru, pak to ale zrušila a poslala jen písemné vyjádření. Tvrdí, že smlouvu na casting přinesla produkční firma Unit and Sofa a že ona s tím také nesouhlasí.

„O podepsání smlouvy o mlčenlivosti jsem se dozvěděla až těsně před začátkem callbacku a okamžitě jsem reagovala jasným nesouhlasem a informovala jsem produkci, že toto odmítáme komunikovat,“ tvrdí v emailu pro Seznam Zprávy Maragareta Abena.

Nicméně komunikovala. Seznam Zprávy mají k dispozici email, kde agentura rodičům píše, že smlouvu je třeba podepsat. S tím, že odstavec o tom, že se děti zdrží kritiky komunistické Čínské lidové republiky je „bohužel trochu netradiční“ a že agentura pochopí, když s tím nebudou souhlasit.

„Z informací, které mám, vím, že všem bylo jasně vysvětleno, o co se jedná a je na nich, jestli chtějí v projektu pokračovat. To znamená, že každý se mohl svobodně rozhodnout a vzhledem k závažnosti věci i zpětně odstoupit a svůj souhlas stáhnout,“ dodává majitelka agentury Cast me.

Vyjádření majitelky agentury Cast me Margarety Abeny „Já jsem byla na práci najatá jako castingová režisérka servisní produkcí, protože se specializuji na mezinárodní obsazení. O podepsání smlouvy o mlčenlivosti jsem se dozvěděla až těsně před začátkem callbacku a okamžitě jsem reagovala jasným nesouhlasem a informovala jsem produkci, že toto odmítáme komunikovat. Z informací, které mám, vím, že všem bylo jasně vysvětleno, o co se jedná a je na nich, jestli chtějí v projektu pokračovat. To znamená, že každý se mohl svobodně rozhodnout a vzhledem k závažnosti věci i zpětně odstoupit a svůj souhlas stáhnout. V rámci dlouholeté spolupráce se servisní produkcí mi naše obecné NDA (Non-Disclosure Agreement) neumožňuje vám sdělit více informací.“

Nic o tom nevím

Redakce telefonicky kontaktovala i spolumajitele firmy Unit + Sofa, která reklamu v Česku produkuje, Filipa Hejduka. Ten prohlásil, že o projektu toho moc neví. Přitom právě jeho firma smlouvu podle castingové agentury přinesla.

„Já o tom za prvé nic moc nevím, za druhé vám stejně nic nemůžu říct, protože na všechny ty projekty jsou NDA (Non-Disclosure Agreement), speciálně na tenhle, tak já vám fakt nic neřeknu,“ uvedl Hejduk a na otázku, jaký je jeho postoj k celé záležitosti řekl: „Žádný postoj není. Já vám nemám co říct.“

Podle analytičky projektu Sinopsis Kateřiny Procházkové nejsou podobné tlaky ze strany Číny nic neobvyklého. „Je to hlavně neetická věc se takto nějakým způsobem snažit zavázat dětské pracovníky nebo jejich rodiče,“ míní Procházková.

Jaké další tlaky u nás Číňané vyvíjejí? Hrozí dětem za podpis pod smlouvou o mlčenlivosti nějaké sankce? Více v úvodním videu.