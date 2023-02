Chytli jsme černé kopáče vltavínů při činu. Živí nás to, přiznali

Kopáči jsou dva. Každý má svoji díru. Jeden vyhazuje lopatou hlínu, druhý ze „své“ jámy kbelíkem vylévá vodu. Jsou natolik zabraní do práce, že se redaktorce s doprovodem daří přiblížit na vzdálenost zhruba pěti metrů.

Když zaregistrují přítomnost dvou nezvaných hostů, okamžitě vyskakují z děr, kde nechávají ležet nářadí. Jakmile zjistí, že se nejedná o policii, ale o redaktorku Seznam Zpráv s doprovodem, trochu pookřejí. „Ne na kameru. Dejte to pryč,“ říkají nejprve. Po menším váhání souhlasí s rozhovorem. Obličeje ale mají zakryté šátky. „Jsme totiž problémoví,“ vysvětlují oba, proč nechtějí, aby je bylo možné identifikovat.

Následně popisují, že byli v minulosti opakovaně při kopání přistiženi policií a jeden z nich dokonce za měsíc nastupuje do vězení. Dostal dva a půl roku, z toho osm měsíců přímo za kopání vltavínů, zbytek za porušení zákazu řízení.

Zvyšuje se ale také riziko pro samotné kopáče - policejní složky ve spolupráci s Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) v boji proti nim postupně přitvrzují. Nasazují více lidí do terénu, používají psy a speciální techniku k jejich vypátrání.

„V loňském roce jihočeští policisté odhalili celkem 30 případů, kdy se jednalo o trestný čin v souvislosti s nelegálním kopáním vltavínů. Dále pak 57 přestupků, které jsou především na úseku ochrany životního prostředí,“ říká mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Podle ní je v porovnání s předchozím obdobím nárůst znatelný: V roce 2021 to bylo 18 trestných činů a 39 přestupků.

Ty je potřeba chytit přímo při činu, nejlépe v díře a s krumpáčem v ruce. Většinou jde o organizované skupiny profesionálů, kteří používají zaplacené hlídače, pohybová čidla, noční vidění, vycvičené psy. „Oni na tu svoji obranu proti nám používají podobné vybavení jako my. Používají noční vidění, takže se monitorujeme navzájem a je to vlastně na šikovnosti - jestli jsme šikovnější my, nebo vltavínáři,“ dodává policista.