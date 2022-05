Muzeum ghetta v Terezíně získá rekonstrukcí nový vstup v podobě věže

Nový bude obsah expozice i její forma. Součástí rekonstrukce je propojení s venkovním prostorem, úprava parkoviště a nové infocentrum. Muzeum bude kvůli pracím dva roky zavřené.

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 22 ateliérů z Česka, Slovenska, Německa a Maďarska. Porota vybrala pět ateliérů, které odevzdávaly finální návrhy. „Hledali jsme týmy, které mají zkušenosti s opravami budov, ale zároveň mají mezi sebou krajináře. Na vítězi byla jednoznačná shoda,“ řekl předseda poroty Ondřej Synek. Se studiem Skupina podepíše Památník Terezín do měsíce smlouvu. Letos se dopracuje návrh, příští rok se bude projektovat a další rok bude vyhlášena soutěž na dodavatele. Původní odhad nákladů na přeměnu bývalé základní školy, která slouží jako muzeum, byl 150 milionů korun.

Projekt se bude realizovat v letech 2023 a 2024, po tu dobu bude muzeum, které navštíví ročně 220.000 lidí, zavřené. S novou expozicí se otevře v roce 2025. „Právě potřeba nové expozice nás vedla k vyhlášení soutěže. Ta stávající je z roku 2001 a už neodpovídala ani svým obsahem ani formou současným požadavkům. Vyřešit bylo nutné také provoz, průchod návštěvníků, kteří se nyní hromadí v jednom místě,“ uvedla Ivana Rapavá, vedoucí historického oddělení Památníku Terezín.

Původní soutěž byla cílena pouze na expozici, zadání se ale postupně rozšířilo. „Ukázalo se, že jsou důležitá i další témata jako parkoviště, infocentrum, park před muzeem, to vše bylo nutné vyřešit,“ uvedla Rapavá. Významně se změní obsah stálé výstavy. „Zasadíme historii ghetta do širšího rámce, představíme situaci židovského obyvatelstva v roce 1938, představíme ghetto Terezín a budeme se zabývat i tím, co bylo po válce. Jak rychle se podařilo osídlit Terezín. Vzneseme otázku spravedlnosti poválečné i toho, jak se podařilo přeživším začlenit zpátky do společnosti,“ uvedla Rapavá.

Zcela nová bude forma. „Návrh vítězného studia byl nejvíc progresivní. Oslovila nás moderní přístavba, která je navíc motivovaná kresbou Měsíční krajina Petra Ginze z česko-židovské rodiny. Nakreslil ji v terezínském ghettu a kopii kresby nakonec vynesl do vesmíru v roce 2019 astronaut Andrew Feustel,“ uvedla Rapavá.

S nápadem na vytvoření „Tower of Light“, tedy světelné věže, přišel Steven Holl. „Dostal od nás veškeré podklady a přišel s ideou rozkladu denního světla na spektrum barev. Chceme tím vzbudit naději, že budou lepší zítřky, že je stále něco, k čemu můžeme směřovat,“ řekla ČTK Marcela Steinbachová ze studia Skupina, které zahrnulo do návrhu i parkoviště. Tam se návštěvníci při příjezdu hned dozvědí veškeré informace o Terezíně. Chybět nebude bistro ani sociální zázemí. Nově se dostanou třeba i do podkroví muzea, kde jsou plánovány holografické projekce. „Přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii,“ řekl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.