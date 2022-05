V Terezíně byl předán svitek tóry, který přežil druhou světovou válku

Když v roce 1948 převzali vládu v Československu komunisté, židovský komunitní život byl znovu utlumen a většina synagog byla uzavřena. Jejich majetek putoval do nově založeného Židovského muzea v Praze. Svitky byly převezeny a uskladněny v rozbořené synagoze v Michli za Prahou, kde zůstaly až do příjezdu do Londýna v roce 1964. Tóry v 60. letech nabídla společnost spravovaná tehdejší československou komunistickou vládou rusko-americkému obchodníkovi s uměním a informace se dostala k rabínovi Westminsterské synagogy. Později vznikla Memorial Scrolls Trust, která svitky půjčuje komunitám a organizacím po celém světě.

„Tóra, jednoduše řečeno, je prvních pět knih Mojžíšových, je to základ křesťanské bible a i v muslimské tradici mají pět knih Mojžíšových,“ uvedl předseda londýnské organizace Jeffrey Ohrenstein. V hebrejsky psaném textu se dá podle něj přečíst příběh od stvoření světa až po příchod Židů do Izraele. „Čte se z ní každý týden a jednou za rok se přečte od začátku do konce. Je to nejsvětější věc, kterou lze najít v synagoze,“ doplnil předseda.