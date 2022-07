Podle řady pardubických politiků obchvaty uleví dopravě ve městě

Obchvaty nejsou v kompetenci měst, staví je Ředitelství silnic a dálnic, severovýchodní obchvat by se po letitých odkladech nakonec mohl začít stavět letos, jihovýchodní obchvat termín nemá. Pardubice ale pokračují ve výkupu pozemků pro cyklostezku, která povede kolem severovýchodního obchvatu. Do roka až dvou by mělo mít pozemky všechny, řekl primátor Martin Charvát (ANO).