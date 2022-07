Pardubice vydaly další dopravní omezení pro most kapitána Bartoše

Most vykazuje závady, město chce prodloužit jeho životnost, než rozhodne, zda ho opraví, nebo postaví nový. Přes most mohou jezdit osobní auta a také vozy integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravy, které mají výjimku. Maximální povolená rychlost je pak 30 kilometrů v hodině.

„K omezení došlo na doporučení statika, aby se prodloužila životnost mostu. Most totiž při projíždění vozidel ohrožuje takzvaná rázová vlna, jejíž intenzita je přímo úměrná rychlosti a hmotnosti vozidel. Snížení intenzity rázových vln by mělo zajistit životnost mostu až do doby jeho rekonstrukce,“ řekl Jelínek.

Most přes Labe z konce 60. let minulého století, je spojnicí s centrem a sídlišti Polabiny a Ohrazenice. Podle města se nejedná o tranzitní směr, kudy by těžká doprava primárně směřovala. Hned vedle mostu je úzká lávka pro pěší a cyklisty, která byla ve špatném stavu, město už ji zabezpečilo a zprovoznilo v roce 2019. Radníce v budoucnu musí rozhodnout, zda má smysl most opravit, nebo bude výhodnější postavit nový.