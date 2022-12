Jihočeské divadlo uvede detektivku od Agathy Christie. Zazní i živá hudba

Agatha Christie (1890–1976) sama zdramatizovala svou knihu. Adaptaci zrežírovala šéfka činohry Martina Schlegelová. „Už dlouho jsem ji chtěla udělat, je to moje nejoblíbenější Agatha,“ řekla režisérka. Doplnila, že anglická spisovatelka dramatizaci hodně přizpůsobila stylu anglických divadel z 50. let minulého století. Podle režisérky je původní hra hodně realistická a ‚upovídaná‘.

„Je potřeba se na to podívat malinko jinak, aby to divák v konkurenci všech úžasných adaptací a filmů nepovažoval za nudné konverzační divadlo. Snažíme se to vyprávět svižněji, používat filmové střihy, máme tam živou hudbu, ale jinak to držíme v těch čtyřicátých letech. Je to po válce, na venkovské sídlo lady Angkatellové se sjíždí společnost na zářijový víkend a stane se tam vražda,“ řekla režisérka.