Divadlo loutek Ostrava připravuje inscenaci určenou pro děti ve věku od dvou let

„Nový příběh postaviček Bata a Lata si tentokrát hraje s napětím a legrací, kterou s sebou nese to, když zmizí světlo, a co se děje v noci, když je tma a ticho. V atmosféře klidu rozezvučí Bato a Lato různé věci, objekty a předměty. Bato! Lato! Kde je světlo? je inscenace určená dětem od dvou do čtyř let,“ řekla Zlámalová. Plně podle ní využívá principu hry, který je pro děti právě v tomto období důležitý.