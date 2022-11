V Ostravě se letos staví zhruba pět kilometrů cyklostezek za 30 milionů korun

V krajské metropoli nyní vznikají čtyři dlouho chystané projekty, které mají zlepšit cyklistickou infrastrukturu ve městě. ČTK to sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.

Aktuálně se staví cyklostezka v Cholevově ulici v části Hrabůvka. „Konkrétně v úseku od ulice F. Lýska po ulici J. Herolda. Propojení dvou úseků stávajících cyklostezek umožní kontinuální průjezd, takže cyklista již nebude muset místo mezi těmito místy projíždět po komunikaci,“ uvedla Pokorná. Stavba by měla být hotová v polovině prosince. Další zhruba tříkilometrová trasa vzniká mezi Radvanicemi a Michálkovicemi. Práce začaly na podzim a potrvají do března příštího roku.

Pracuje se také na cyklostezce, která vede z Poruby do Rychvaldu na Karvinsku. Letos se řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ulicí 28. října a ulicí 1. máje. „Nový úsek pomůže zvýšit bezpečnost jízdy cyklistů i chůze pěších doplněním dělících ochranných ostrůvků, úpravou stávajících přechodů a míst pro přecházení, a také úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ doplnila Pokorná. Práce by rovněž měly skončit v březnu. Pracuje se také na cyklistickém propojení Poruby s přilehlou Vřesinou, stavba by měla být hotová ještě letos.