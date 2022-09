Jihočeští památkáři omezili kvůli cenám energií nasvícení některých zámků

Zámek v Jindřichově Hradci od září vypnul noční osvětlení, omezí ho i hrad Rožmberk. Meziročně budou mít památkáři výdaje za energie o 8,5 procenta nižší. Méně svítit by mohl v noci i zámek Hluboká nad Vltavou. Některá města naopak spořit nemusí, protože mají ceny fixované, jako Prachatice. Méně nasvícené budou i kostely v kraji. Vyplývá to z informací památkářů, radnic a biskupství.

Úspory zvažuje i město Hluboká nad Vltavou, které platí za osvětlení tamního zámku. Radnice se rozhodne do dvou týdnů, až se dozví, kolik budou nově platit za elektřinu její technické služby. „Památkáři jsou trochu nejistý partner, a abychom mohli držet prst na osvětlení, aby nám ho nevypínali, tak jsme se dohodli, že ho budeme platit my. Dosud to bylo asi 80.000 korun ročně, což v našem rozpočtu nebyly žádné velké peníze. Zatím jsme to bez problémů platili, dál uvidíme,“ řekl ČTK starosta Hluboké Tomáš Jirsa (ODS). Radnice má zafixovanou cenu plynu pro městské kotelny do konce roku 2023, elektřinu bere od firmy E.ON.