Praha znovu omezila osvětlení památek, u některých zvažuje vypnutí

Město zároveň zvažuje, že u některých památek osvětlení zcela vypne. „Dostali jsme za úkol vytipovat památky, kde by se to dalo vypnout úplně, aniž by to mělo vliv na celkové osvětlení místa, kde se památka nachází,“ uvedl Jílek. Dodal, že správci některých zejména sakrálních památek se obávají, že úplné vypnutí světel by mělo vliv na bezpečnost a objevovalo by se například více graffiti.