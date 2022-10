Brněnská knihovna získala tisíce různých vydání Kunderových knih

„Ta knihovna má pro nás hodnotu nejenom materiální, ale především symbolickou. Jak často zdůrazňuje Věra Kunderová, tímto způsobem se Milan Kundera vrací do Brna, kde se narodil a kde mu bylo dobře,“ řekl dnes novinářům ředitel knihovny Tomáš Kubíček. Kundera si podle něj přeje, aby jeho knihy v Brně „dobře spočinuly“.

Rozhodnutí, že písemnosti a knihy Kunderových zamíří do rodného města světoznámého spisovatele, padlo už před několika lety. Faktické předání zdržela pandemie. Od června je v Brně část Kunderova listinného archivu s dokumenty, dopisy a fotkami. Teď přišla řada na část jeho osobní knihovny.

Kubíček počítá s tím, že v budoucnu získá pro brněnskou bibliotéku od Kunderových i další archiválie a knihy. Dosavadní dary po zpracování zpřístupní v Knihovně Milana Kundery, tedy nově připravovaném prostoru v prvním patře budovy v Kounicově ulici. Otevírat by se mohla po Novém roce. Nabídne i kulturní akce, konkrétně besedy s předními evropskými intelektuály. „Určitě se nebudou konat každý týden, mělo by to být vždy něco výjimečného,“ uvedl Kubíček.