Do kostela v Lanžhotě se vrací tradiční ornament. 24 let byl zamalovaný

Historii folklorního ornamentu v lanžhotském kostele na stránkách obce popsala malérečka Marie Švirgová. Podle jejích vzpomínek nechal kostel vymalovat farář v roce 1968. Místní malérečky vedené Annou Švirgovou stěnu ozdobily tradičním folklorním vzorem, který tradičně zdobil například takzvaná „žudra“, tedy klenuté přístavky u vchodů do domů. „Tak asi v roce 1998 se znovu líčil kostel a farář dostal rozkaz z biskupství ornament zalíčit, že to do kostela nepatří. Ornament tam byl 30 let. Tenkrát byla již Anna Švirgová nemocná a řekla mi, že jí to zlomilo srdce. Když jí manžel dovezl na vozíku do kostela, tak celou mši proplakala. Tehdy jsem jí řekla, že až přijde do Lanžhota další kněz, tak slibuji, že to znovu vymaluji,“ popsala Marie Švirgová.