Jihomoravskému kraji zbývá pro občany 50 milionů na výměnu starých kotlů

Podle Zámečníka je možné získat dotace i na kotle na dřevo, což je levnější alternativa vzhledem k současným cenám energií. „Vyzýváme tedy potenciální zájemce. Jde nám o to, abychom co nejvíce využili možností tohoto dotačního programu, a přispěli tak ke zlepšení stavu životního prostředí a větší čistotě ovzduší na jihu Moravy,“ řekl Zámečník. Zájemci mohou do 31. srpna poslat elektronickou verzi žádosti a následně verzi tištěnou.

Výše podpory u jednoho člověka se pohybuje od 75 do 80 procent podle typu pořizovaného kotle, maximálně do výše 127.500 korun. Od roku 2016 do současnosti se na jihu Moravy díky dotacím podařilo vyměnit asi 3800 nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Kraj na to poskytl skoro 400 milionů korun. Ministerstvo životního prostředí rozdělilo krajům pro lidi na kotle devět miliard korun.