Nízkopříjmové domácnosti na Plzeňsku mohou od května žádat o dotaci na kotel

Pomoc se bude týkat jen lidí s nízkými příjmy, což je velká změna proti dřívějším výzvám. Dotaci lze využít na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel a kotel na biomasu. „Zájemci by si určitě měli zažádat do konce srpna a měli by požádat i ti, kteří nemají úplně jasno o výměně, protože není problém potom od žádosti odstoupit bez penalizace,“ uvedl náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN). Podle něj je peněz dost, kraj zatím eviduje „předžádosti“ v celkové výši 156 milionů korun.

„Trendem do budoucna asi bude, že plyn se podporovat nebude. Ale program byl připravován v době, kdy mezinárodní politická situace byla úplně jiná,“ řekl Plíhal. Pokud někdo už uhelný kotel vyměnil za plynový nebo na něj už má objednávku do 30. dubna, tak by podle něj teď bylo nefér říct mu, že už to nejde. „To už bude asi stop stav, i když definitivní rozhodnutí ještě nepadlo. Je to teď v rámci vyjednávání mezi Evropskou komisí a Českou republikou,“ uvedl. Podle Plíhala je rizikem, když si dnes lidé pořídí plynový kotel. My umožňujeme občanům, kteří už si podali předžádost, že si ještě mohou změnit způsob vytápění, uvedl.