Plzeň odmítá jednat s Pražskou plynárenskou o zdražení, kraj její návrh posuzuje

Plzeň podle mluvčí Evy Barborkové v roce 2020 ve veřejné zakázce nakoupila na Českomoravské komoditní burze Kladno zemní plyn na léta 2021 až 2022, a to jako centrální zadavatel pro 95 subjektů města. Dodavatelem je Pražská plynárenská. Tímto nákupem město zafixovalo cenu zemního plynu na období dvou let do 31. prosince 2022. „Koncem dubna subjekty města obdržely od Pražské plynárenské formulářový dopis, jímž vyzývá k obnovení jednání o smluvní ceně zemního plynu z uzavřeného burzovního obchodu. Město je přesvědčeno, že princip burzovního obchodu i právní předpisy upravující oblast veřejných zakázek neumožňují navržené jednání o ceně,“ uvedla. V tomto smyslu informovalo Českomoravskou komoditní burzu Kladno a budoucí kroky vůči firmě hodlá s burzou koordinovat.