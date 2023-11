Jihomoravský kraj upouští od papírové verze předplatních jízdenek

Další novinkou jsou validátory, které se postupně objeví v asi 200 autobusech ze 700, které po kraji jezdí. Snahou Kordisu je umístit je do autobusů v okolí Brna, které bývají vytížené a díky validátorům by se do nich nemuselo nastupovat jen předními dveřmi, což by zrychlilo odbavení cestujících. „Začátkem příštího roku také začneme vyměňovat původní označovače papírových jízdenek na vlakových nádražích a postupně je nahradíme novými validátory. Měly by být také v nových vlacích Moravia,“ uvedl Horský.