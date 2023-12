Mladý český farmář získal cenu za robota, který kontroluje ve skleníku rajčata

To není výjev z filmu o budoucnosti, tak to vypadá v brněnské farmě Ráječek , kterou provozuje rodina Sklenářových. Devětadvacetiletý Matěj Sklenář získal ve středu v Bruselu cenu za nejlepší digitální projekt na konferenci Evropských mladých farmářů, kterou pořádala lidovecká frakce Evropského parlamentu (EP). V konkurenci farmářů z dalších členských států zvítězil právě díky spojení zemědělství a robotiky spolu s využitím umělé inteligence (AI).

Robot, kterého na farmě využívají, má název FRAVEBOT. Znamená to fruit and vegetable robot, tedy robot pro ovoce a zeleninu. Podomácku mu ale říkají robot Franta. Měří na výšku 4,5 metru, když je v rozloženém stavu, protože musí ofotit celou rostlinu rajčete. Může se ale zmenšit na tři metry. Váží kolem 300 kilogramů.

„Na vývoji robota jsme začali pracovat v loňském roce, nasadili jsme ho tedy pro celou tuto sezonu,“ popsal českým novinářkám v Bruselu Matěj Sklenář. Jak dodal, celý projekt vznikl, když se potkal s Vratislavem Benešem, který má zkušenosti v automatizaci a robotizaci. „Chtěl vytvořit něco do zemědělství, tak jsme se bavili, co by nám zemědělcům pomohlo. Na základě toho vznikl projekt FRAVEBOT,“ uvedl mladý farmář. Na projektu se ale podílí i spousta dalších lidí, studentů z brněnské univerzity VUT či Mendelovy univerzity. Celkem je v týmu 10 až 12 lidí.