Příprava stavby 350 družstevních bytů v Brně na Kamenném vrchu pokračuje

Na základě zjišťovacího řízení z roku 2019 muselo město doplnit do dokumentace například novou hlukovou studii, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a stabilní posouzení, posouzení řešení odvádění odpadních vod či aktualizovat dopravní model.

Město Brno plánuje na území v Novém Lískovci v sousedství sídliště Kamenný vrch postavit ve dvou etapách přes 350 bytů. Všechny budou umístěny v různě vysokých bytových domech, jeden z domů město po dohodě přenechá k využití městské části. Ta bytový dům využije jako bydlení pro seniory, chce do něj umístit také lékařské ordinace a obchody.

První etapa, která by měla začít v příštím roce a skončit v roce 2025, zahrnuje vybudování devíti bytových domů se 60 byty. Součástí první etapy má být také založení zelených ploch mezi domy a vybudování parku a takzvaného refugia pro živočichy nazvaného Roklinka. Vzniknout by měla i mateřská škola pro 75 dětí.

Družstevním bydlením chce Brno řešit vysoké ceny bytů v kombinaci s vysokými úrokovými sazbami a nedostatek bytů městských. Byty postaví město jako investor, jejich konečná cena by tak měla být nižší než v případě developerů, kteří z nich mají zisk. Lidé pak jako členové družstva budou platit nájem tak dlouho, až splatí městu celou cenu bytu, který pak přejde do jejich vlastnictví. Na takovéto bydlení by měli dosáhnout i ti, kteří si komerční byty nemohou dovolit. První tři družstva, včetně toho pro byty na Kamenném vrchu, chce město založit už letos.