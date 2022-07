Brno má dokumentaci na koncertní sál, soutěž na stavbu by mohla začít v září

Brněnští radní vzali na vědomí hotovou projektovou dokumentaci. Zakázku na zhotovitele zadá Brno s městskou společností Brněnské komunikace, která bude na základě platné smlouvy o spolupráci organizovat zadávací řízení a na stavbě zajišťovat funkci správce stavby. „Výstavba koncertního sálu je klíčová především pro Filharmonii Brno. Do Besedního domu, kde filharmonie v současnosti působí, se totiž při představení vejde pouze 60 ze 120 členů souboru,“ uvedl Koláčný. Rada města dnes podle radního pro kulturu Marka Fišera (Piráti) zároveň uložila odboru kultury zpracovat model provozních nákladů koncertního sálu.

Koncertní sál má platné stavební povolení a na jeho financování by se kromě města mělo částkou 600 milionů podílet ministerstvo kultury, 100 miliony má přispět kraj a podílet by se měly i Brněnské komunikace více než 300 miliony. První koncert by v sále měl být v roce 2025.