Festivalový most ve Varech má už dočasnou náhradu, začne jeho demolice

„Do konce roku by jej měl nahradit nový most. Město za něj zaplatí 26 milionů korun bez DPH. Po dobu stavby bude jedinou přístupovou cestou k hotelu Thermal provizorní most,“ řekl stavbyvedoucí Petr Popsimov ze společnosti Strabag.

„Od 3. srpna se spustí doprava na provizorní most, takže se zaktivuje dopravní opatření, které uzavře současný most. Začneme hned odfrézováním vozovky a demolicí svršku a zábradlí a do konce srpna bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo demontovat starý most. Nový most je koncipován tak, aby byl co nejjednodušší. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných betonových nosníků v délce asi 18 metrů, přičemž celá délka mostu je zhruba 20 metrů. Šířka bude asi 14 metrů. Vozovka zůstane v parametrech, jaké jsou, ale částečně se rozšíří chodníky,“ uvedl Popsimov.