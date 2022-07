V Karlových Varech začala oprava Bezručovy ulice za 35 milionů

Na rekonstrukci, která patří mezi největší letošní investice, dá krajské město 35 milionů korun bez DPH. S dokončením stavby se počítá do konce roku.

Opravy se týkají půlkilometrového úseku Bezručovy ulice od křižovatky s Havlíčkovou ulicí až k ulici Na Vyhlídce. Stavba začala s menším zpožděním, a to kvůli karlovarskému filmovému festivalu i kvůli přeložce vodovodu a kanalizace. Řidiči musí v místě stavby počítat s dopravním omezením, ulice bude po dobu prací jednosměrná. Úplná uzávěra či semafor se podle Bursíka neplánuje. Pokud to klimatické podmínky dovolí, stavební práce by mohly skončit koncem listopadu. V případě nepříznivého počasí se opravy dokončí až na jaře.