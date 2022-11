Karlovarský kraj podpoří účastníky programu Ceny vévody z Edinburgu

Cena vévody z Edinburghu je edukativní program zaměřený na osobnostní rozvoj mladých lidí a v Karlovarském kraji se už do něj některé školy a jejich žáci zapojili. Kraj by chtěl rozšíření tohoto programu, který funguje po celém světě, ještě podpořit, řekl dnes při podpisu smlouvy krajský radní pro školství Jindřich Čermák (Piráti).

„Výsledkem má být, aby se školy nebály a zapojily se do tohoto programu. Zejména cílíme na školy odborné a integrované školy, kde chceme podpořit učitele, aby se do toho zapojili a podporovali studenty, aby se do toho zapojili,“ řekl dnes novinářům Čermák. Z krajských škol se do programu DofE zapojila zejména gymnázia, v Karlových Varech, Ostrově a Mariánských Lázních, a také obchodní akademie v Karlových Varech.