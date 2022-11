V Karlovarském kraji začala stavba dvou nových nádražních budov

Nevyhovující nádražní budovy v Chodově i v Aši stavbaři zbourají. „Vždy je velkým tématem, zda ponechat stávající objekty, které mají svůj historický ráz a občané to vnímají často až jako artefakt,“ uvedl Svoboda. Nový objekt bude podle něj bezbariérový, nízkoenergetický a vkusně zakomponovaný do dané oblasti.

Ve stanici Chodov bude situován nedaleko vstupu do nového podchodu, vybudovaného při nedávné výstavbě moderních nástupišť za 500 milionů korun. Nynější výpravní budova je ve špatném technickém stavu, provozní náklady jsou vysoké. Nový objekt za 34,4 miliony korun bude jednopodlažní, energeticky úsporný, částečně zapuštěný do terénu. Součástí bude nové parkoviště, boxy pro úschovu kol a úprava prostranství. Hotovo by mělo být do podzimu příštího roku.